Praca w Głogowie. Zobacz nowe oferty pracy w naszym mieście. Ile można zarobić?

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie na koniec grudnia stopa bezrobocia w powiecie głogowskim wynosiła 6,4 procent. To więcej niż średnia wojewódzka, która wynosi 4,5 oraz średnia krajowa wynosząca 5,2. To jednakże mniej niż stopa bezrobocia w analogicznym okresie w latach poprzednich.

Choć więc bezrobocie w Głogowie i powiecie głogowskim spada, to jednak wciąż jest większe niż części dolnośląskich powiatów. Mogą to zmienić planowane inwestycje w strefy przemysłowe, to jednak przyszłość. Na co szukający pracy w Głogowie mogą liczyć teraz?

Dla porównania stopa bezrobocia w powiecie głogowskim w grudniu w latach: