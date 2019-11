Pożegnanie z folią w sklepach CCC. Polkowicka firma wycofała reklamówki z użytku

Dziś, według wyliczeń w Polsce zużywamy nawet 11 mld foliówek rocznie. To od 250 do 300 toreb na mieszkańca. Na szczęście, z uwagi na rozpoczęcie szeroko zakrojonej dyskusji dotyczącej ochrony środowiska i działań podejmowanych przez dużych graczy biznesowych, trend zaczyna się powoli odwracać. Dziś w żadnym sklepie CCC w Polsce i za granicą nie dostaniemy produktu zapakowanego w torbę foliową. Również zamawiając w sklepie internetowym CCC lub na eobuwie.pl nie otrzymamy przesyłki w tzw. foliówce. – Jeszcze niedawno powszechna była opinia, że ekologia jest zarezerwowana dla marek premium, z wąską, świadomą grupą klientów. My docieramy z produktami do szerokiego grona odbiorców, rocznie sprzedajemy ponad 70 milionów obuwia, dlatego tym bardziej nie chcemy brać udziału w masowym użyciu foliówek i stawiamy na budowanie świadomości ekologicznej u naszych klientów - mówi Marcin Czyczerski, Prezes Zarządu CCC S.A. - Jednak równie ważny jak opakowanie jest sam produkt. Jako firma duży nacisk kładziemy na certyfikaty pochodzenia materiałów, z których wykonywane jest obuwie czy akcesoria dostępne w sprzedaży. W naszej ofercie znajdują się m.in. produkty sygnowane znakiem Fairtrade, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych systemów etycznej certyfikacji produktów, a kolekcje Lasocki Kids są wykonywane ze skór powstałych w ekologicznych garbarniach, certyfikowanych zgodnie z protokołem Leather Working Group. Wdrożyliśmy także politykę zarządzania substancjami chemicznymi, tak, aby produkty sprzedawane w sieci były bezpieczne dla klienta i przyjazne dla środowiska - dodaje.

Popularne foliówki, bo o nich mowa, dziś powoli odchodzą do lamusa. Jedna z największych firm obuwniczych w Europie, CCC, wycofała je ze sklepów oraz sprzedaży online CCC. Polkowicka firma obuwnicza wykorzystuje tylko papierowe opakowania z recyklingu, a należące do niej eobuwie korzysta wyłącznie z ekologicznych pudełek i opakowań wysyłkowych.

CCC wyznaczyło sobie środowiskowe cele, które zmierza dotrzymać. To to m.in. ograniczenie o 5 proc. zużycia energii elektrycznej, pięcioprocentowy spadek emisji CO2, a także 5 proc. mniej odpadów do 2021 roku. Do zielonych osiągnięć firmy należą m.in redukcja emisji dwutlenku węgla o 620 ton czy 100 ton mniej opakowań kartonowych dzięki wdrożeniu innowacyjnej kartoniarki (urządzenie sklejające opakowania tekturowe do butów, które zautomatyzowało procesy magazynowe).

Z kolei Centrum Badań i Rozwoju w Polkowicach wyposażone jest w najnowocześniejsze systemy klimatyzacyjne, wykorzystujące powietrzne pompy ciepła, a także system BMS, który integruje i steruje wszystkimi systemami budynku. Pozwoliło to osiągnąć bardzo duże oszczędności energii elektrycznej. CCC pracuje obecnie nad wypracowaniem kompleksowej strategii biznesowej na kolejne lata, której elementem będą również działania z zakresu zrównoważonego rozwoju. Dokument zostanie opublikowany w pierwszym kwartale przyszłego roku.