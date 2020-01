Pożar w Moszowicach. Na miejsce wysłano dwa zastępy straży

Na miejsce wysłano dwa zastępy straży pożarnej. Jak dowiadujemy się w głogowskiej PSP, pożar nie jest jednak duży i jego opanowanie powinno pójść szybko. Następnie komin będzie musiał zostać sprawdzony przez specjalistów. Jeśli doszło do jego uszkodzenia, właścicieli domu czekać będzie kosztowna wymiana komina. W takim przypadku nie zostanie on bowiem ponownie dopuszczony do użytkowania.

Strażacy i kominiarze przypominają o konieczności okresowego czyszczenia kominów, co znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia podobnych pożarów.