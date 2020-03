Pracownik KGHM z podejrzeniem koronawirusa

SOR w Lubinie zamknięty. Trwa dezynfekcja po tym jak przywieziono do szpitala pracownika KGHM z gorączką i dusznościami. Mężczyzna w związku z podejrzeniem zarażenia koronawirusem został przewieziony do szpitala we Wrocławiu.