Pożar domu w Serbach pod Głogowem. Nocna akcja strażaków

Do pożaru doszło w nocy z 6 na 7 stycznia. Ogień wybuchł w przewodzie kominiowym jednego z domów jednorodzinnych w Serbach. Zapaliła się w nim sadza. Pożar zauważył właściciel budynku, który wezwał strażaków. Płomienie przedostały się do piwnicy, w której znajdowała się kotłownia oraz do garażu.

Na miejscu przez kilka godzin pracowali strażacy z OSP Serby oraz PSP Głogów. Na szczęście, pożar opanowano i ograniczono straty. Te wstępnie wyceniono na ponad 20 tys. złotych.

Całe szczęście, dzięki szybkiemu zauważeniu ognia oraz sprawnej akcji strażaków, w pożarze nikt nie ucierpiał.

Zdjęcia z nocnej akcji - fot OSP Serby