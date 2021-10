Powstanie odcinek ścieżki rowerowej ze Sławy w kierunku Głogowa. Rusza przebudowa drogi do Krzepielowa przez Lipinki

Rusza największa w historii powiatu wschowskiego drogowa inwestycja. To rozbudowa drogi Sława – Krzepielów, wraz ze ścieżką rowerową. To wreszcie daje początek budowy trasy rowerowej (ok. 30 km) łączącej Sławę z Głogowem, na którą od lat czeka wielu cyklistów. Budowa ścieżki poprawiłaby bezpieczeństwo rowerzystów. Trasa do Sławy jest bowiem bardzo ruchliwa.