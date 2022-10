„Powrót uskrzydlonej". Beata Bugała z Głogowa napisała kolejną książkę

„Powrót uskrzydlonej" to kontynuacja wydanej w 2021 roku książki „Uskrzydlona", która opowiadała o losach młodej polskiej emigrantki. Historia ta oparta jest na życiu głogowianki Beaty Bugały, która przez kilka lat żyła za granicą i doskonale poznała zalety i bolączki życia na emigracji. Imała się różnych prac. Była m.in. stewardessą.

– Choć to książka oparta na mojej historii, to nie jest to książka o mnie. Jej celem jest pokazanie życia na emigracji, ale też wielu osób, które przez lata spotykałam. Opowiedziana jest nie z mojej dzisiejszej perspektywy, ale z perspektywy 20-latki, która nie poznała jeszcze życia, musi dopiero uczyć się na własnych błędach, nauczyć się rozumieć ten świat – mówi nam autorka książki.