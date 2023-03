Powrót Kapituły Kolegiackiej w Głogowie. Biskup wręczył pierścienie kanonikom. ZDJĘCIA

Minęły blisko 2,5 roku od pierwszej zapowiedzi powrotu kapituły kolegiackiej do Głogowa. We wrześniu 2020 zapowiedział to biskup Tadeuszu Lityński, który wówczas brał udział w uroczystościach 900-lecia powołania pierwszej takiej kapituły.

– Podjąłem historyczną decyzję przywrócenia Kapituły Kolegiackiej w Głogowie na większą chwałę Boga i dla pożytku lokalnej wspólnoty Kościoła i ziemi głogowskiej – mówił wtedy biskup Tadeusz Lityński.

W sobotę, 25 marca 2023 roku potwierdził te słowa podczas specjalnej uroczystości. O ile pierwszych kanoników powołano w 2022 roku, to dopiero teraz nastąpiła oficjalna instalacja Kapituły Kolegiackiej w Głogowie.