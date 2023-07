Powódź Tysiąclecia. Mija 26 lat od wielkiej wody, która przetoczyła się przez Głogów

Mija 26 lat od wielkiej, lipcowej powodzi, która nawiedziła niemal cały południowo - zachodni rejon Polski, ale też Czechy i wschodnie Niemcy. Na terenie Polski zginęło 56 osób, a szkody oszacowano na ok. 3,5 miliarda dolarów. Przez Głogów wielka woda przechodziła dwa razy. Pierwsza fala dotarła do nas 16 lipca i miała 712 cm. Zatopione zostały: część Ostrowa Tumskiego, osiedla Krzepów, Nosocice oraz część zachodnich terenów miasta. Linia Kolejowa na trasie Głogów - Wrocław była całkowicie zalana. Pociągi na tej trasie były odwołane.

Wielka woda w Odrze i na ulicy koło kolegiaty Dariusz Mikołajewicz

W Głogowie na terenie Ostrowa Tumskiego woda sięgała do 1,5 metra wysokości zalewając całą wyspę i podtapiając most Tolerancji oraz most na Starej Odrze. Pobliskie miejscowości również ucierpiały m.in. Serby, Sobczyce, Kotla, Głogówko, Grodziec Mały, a także Czerna w gminie Żukowice.

Wyjazd z Głogowa w kierunku Leszna i Poznania był niemożliwy z powodu podtopienia mostu oraz drogi.