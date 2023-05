Powiesił psa na kablu. W Głogowie miała ruszyć rozprawa, ale oskarżony przepadł. Już wiadomo gdzie jest. WIDEO

Przed Sądem Rejonowym w Głogowie miał rozpocząć się we wtorek proces Janusza M., mieszkańca powiatu górowskiego, który w październiku ubiegłego roku w bestialski sposób próbował pozbyć się psa w miejscowości Glinka. Według relacji świadków 26-latek miał go wywiesić za okno, powieszonego na kablu, a następnie wyrzucić z 1. piętra na betonowe podłoże. Na szczęście, zmaltretowany owczarek przeżył, mimo obrażeń i skrajnego niedożywienia. Przez wiele tygodni oprawca przetrzymywał go w pomieszczeniu gospodarczym głodząc i nie dając wody.

– Oskarżony nie zważał przy tym ani na cierpienie zwierzęcia, ani na prośby sąsiadów, by wciągnął psa z powrotem do mieszkania – mówiła po wystawieniu aktu oskarżenia Lidia Tkaczyszyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Sąsiedzi, którzy byli świadkami całego zdarzenia wezwali policję. Po zatrzymaniu mężczyzna wpadł w szał i zdemolował radiowóz