Powiatowy konkurs na adwentowy kalendarz rozstrzygnięty. ZDJĘCIA

Podsumowanie konkursu odbyło się w poniedziałek, 9 grudnia. Zorganizował go Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, a inicjatorką przedsięwzięcia była Alicja Skoczylas, nauczycielka oraz doradca metodyczny z zakresu języka niemieckiego. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII oraz uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych powiatu głogowskiego. Warunkiem uczestnictwa było wykonanie pracy konkursowej – kalendarza adwentowego – zgodnie z instrukcją.

Do finału zakwalifikowało się 89 z 163 nadesłanych prac. Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych należało ex aequo do Nataszy Mysłowskiej z klasy VII Szkoły Podstawowej w Jaczowie oraz Krzysztofa Jacieczko ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Głogowie.

W kategorii szkół ponadpodstawowych zwyciężyła natomiast Agnieszka Bogus z I LO w Głogowie.

Wysoki poziom prac skłonił komisję do przyznania aż 20 nagród:

W kategorii szkół podstawowych wygrali ex aequo Natasza Mysłowska (SP w Jaczowie) oraz Krzysztof Jacieczko (SP 11). Drugie miejsca dla Julii Ostaszewskiej (SP Przedmoście) i Marceliny Łydki (SP 3).

Dyplomy i nagrody za trzecie miejsca odebrali Anna Rząsa (SP 3), Nadia Pawluś (SP 13) i Ada Komisarek (SP 3). Nie zabrakło również wyróżnień: Hanna Gajewska (SP 14), Dawid Rybakowski (SP 3), Maja Szponar (SP 3), Kacper Bartuś (SP 3), Jan Mietliński (SP 14), Marta Adamczak (SP 14), Bartosz Fabiś (SP 14).