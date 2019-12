Powiat przywrócił do pracy zwolnioną w marcu urzędniczkę

Sprawa miała swój początek w marcu tego roku. Ze starostwa powiatowego zwolniono wówczas dwie osoby: kierowcę Andrzeja Kempę i pracownicę wydziału ochrony środowiska. Uzasadnienia obu decyzji były podobne - reorganizacja urzędu.

Zwolnieni pracownicy postanowili zawalczyć o swoje prawa w sądzie pracy. I 3 października podczas pierwszych posiedzeń sąd uznał, że zwolniony kierowca ma otrzymać odszkodowanie w wysokości trzech miesięcznych wynagrodzeń. Sąd chciał go nawet przywrócić do pracy, ale Andrzej Kempa zdecydował się nie wracać do starostwa, ponieważ znalazł już inną pracę.

Co do drugiej zwolnionej urzędniczki sąd zdecydował o przywróceniu jej do pracy. I tak się stało, ponieważ kobieta pod koniec listopada wróciła do pracy w starostwie powiatowym.

Jak już pisaliśmy, obie przegrane sądowe sprawy powiatu prowadziła specjalnie wynajęta w tym celu kancelaria prawna z Wrocławia. Usługa ta kosztowała powiat ponad 10 tys. zł.