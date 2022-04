Powiat głogowski: Załatali dziury w drodze od DK 12, przez Kurowice do Łagoszowa Małego

Droga biegnąca od DK 12 przez Kurowice, Łagoszów Mały do Jakubowa jest trasą dojazdową do pracy wielu mieszkańców powiatu. Jej nawierzchnia jest w bardzo złym stanie o czym donosili nam kierowcy;

Jeżdżę do pracy z Jakubowa do Głogowa przez Kurowice już wiele lat i już kilkakrotnie w przeciągu krótkiego czasu uszkodziłem sobie zawieszenie w aucie na odcinku od ogródków działkowych w Łagoszowie Małym do Kurowic! Obecnie droga znajduje się w stanie fatalnym zagrażającym zdrowiu i życiu użytkowników. Na całym wyżej wspomnianym odcinku drogi po zimie powstało tyle dziur i ubytków, że uniemożliwia to bezpieczne użytkowanie drogi - napisał czytelnik prosząc o interwencję.