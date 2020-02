Powiat głogowski: W wydziale komunikacji zamontują terminale do kart płatniczych

Terminale mają działać od kwietnia, a dodatkowa osoba w wydziale komunikacji ma się pojawić za kilkanaście dni. Zarząd powiatu podjął taką decyzję ze względu na tłumy ludzi czekających w kolejce do wydziału komunikacji. Dziennie na korytarzu przed drzwiami, na załatwienie spraw czeka około 50 osób.

- Podobne kłopoty przeżywają wydziały komunikacji w całym kraju – mówi starosta Jarosław Dudkowiak. – Wiąże się to z fatalnie wprowadzoną ustawą, z przepisami, które nie były doprecyzowane a ludzi wystraszono naliczaniem kar.

Chodzi o zmianę ustawy Prawo o ruchu drogowym, którą wprowadzono od stycznia tego roku. Według nowych przepisów, finansowe kary grożą osobom, które kupiły lub sprzedały samochód i w terminie 30 dni nie zgłosiły tego do wydziału komunikacji, albo tych, którzy sprowadzili auto z terenu Unii Europejskiej i go nie zarejestrowały (również 30 dni).

Wiele osób szturmowało wydział komunikacji sądząc, że kary mogą być naliczone od pojazdów kupionych, sprowadzonych czy sprzedanych do 31 grudnia 2019 r. A tak nie jest. Dotyczą one umów zawartych po 1 stycznia tego roku.

Każdy, kto tym terminie sprzeda auto i nie zgłosi tego do wydziału komunikacji w ciągu 30 dni musi liczyć się z karą od 200 do nawet 1 tysiąca złotych.

– Przepisy są niespójne, chaotyczne i w fatalny sposób wprowadzone – dodaje starosta Dudkowiak. – Informacja o interpretacji tych przepisów wpłynę do powiatów dopiero 24 grudnia.

Jak przekonuje starosta, dezinformacja jaka nastąpiła po wprowadzeniu zmian w przepisach sprawiła, że do wydziału komunikacji zgłaszali się wystraszeniu ludzie z umowami kupna pojazdów nawet sprzed wielu lat. Policzono, że w porównaniu do 2018 roku, pod koniec 2029 roku liczna petentów tego wydziału zwiększyła się aż o 30 procent. Dlatego podjęto decyzję o dodatkowej, 11 osobie w wydziale komunikacji. Oznacza to wydatek z budżetu w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie na wypłatę.

– Obawiamy się, że jedna osoba więcej nie wystarczy, ponieważ obowiązków, jakie nakłada na powiat wykonywanie nowych przepisów, choćby naliczanie kar, będzie zdecydowanie więcej – dodaje Jeremi Hołownia, wicestarosta.

Dlatego powiat ma wystąpić do Ministerstwa Infrastruktury o zwrot kosztów.