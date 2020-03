Powiat głogowski: Nie ma nowych osób objętych kwarantanną

Przypomnijmy, że odizolowane osoby miały wcześniej kontakt z innymi, spoza naszego powiatu, zagrożonymi, ale bez potwierdzenia zakażenia. Służby nie podają ani gmin ani miejscowości, w których trwają kwarantanny.

Każdy pacjent objęty kwarantanną domową musi być odpowiedzialny i nie narażać innych na ryzyko. Nadzór nad takimi osobami wdrożył resort zdrowia a kontrolują ich policjanci. Którzy przynajmniej raz na dobę sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną znajdują się w miejscu wyznaczonym miejscu oraz czy nie potrzebują pomocy.

Zebrane przez policję informacje są przekazywane do służb sanitarnych i wojewodów. Sprawdzanie odizolowanych odbywa się w miarę możliwości w pobliżu miejsca kwarantanny, głównie telefonicznie za pomocą służbowego telefonu komórkowego, bez bezpośredniego kontaktu z osobami poddanymi kwarantannie.

Funkcjonariusze nie mają z nimi bezpośredniego kontaktu, nie wchodzą do domu czy mieszkań. Zawsze będą to umundurowani policjanci, którzy wcześniej w miarę możliwości w pierwszej kolejności będą kontaktowali się telefonicznie za pomocą służbowego telefonu komórkowego, z odległości umożliwiającej potwierdzenie pobytu osoby w wyznaczonym miejscu, by potwierdzić, że dana osoba jest w domu i zapytać czy potrzebują pomocy lub wsparcia.

W każdym przypadku, gdy zajdzie potrzeba bezpośredniego kontaktu z osobami objętymi kwarantanną policjanci będą postępować zgodnie z wytycznymi inspektorów sanitarnych. Z kolei w przypadku kontroli autobusów itp. w specjalne uniformy wyposażeni są ci funkcjonariusze, którzy wchodzą do autobusów i mają bezpośredni kontakt z przewożonymi osobami.