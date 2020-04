Powiat głogowski: Do starostwa dotarły laptopy kupione dla szkół

Starostwo powiatowe w Głogowie odebrało sprzęt kupiony dla uczniów szkół. To 51 sztuk laptopów i 12 dostępów do internetu mobilnego na łączną kwotę blisko 100 tys. zł. Było to możliwe dzięki środkom o jakie powiat wstąpił do Ministerstwa Cyfryzacji.

Sprzęt miał być w Głogowie w ubiegłym tygodniu, ale w czasie transportu zostały zalane dwie z sześciu paczek, w którym się znajdował. Konieczne było więc sprawdzenie, czy nie doszło do uszkodzenia.

Na szczęście wczoraj, 22 kwietnia, laptopy dotarły starostwa.

- Okazało się, że zalane zostały tylko opakowania zbiorcze, opakowania indywidualne nie zostały naruszone - informuje Bartosz Ławrowski, członek zarządu powiatu. - Wszystkie laptopy zostaną przekazane do dyspozycji dyrektorów szkół.