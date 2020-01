Powiat głogowski: Bezpłatne badania dla mężczyzn i kobiet. W tym tygodniu rusza rejestracja

W ramach świadczenia dla mężczyzn może z niego skorzystać 500 osób powyżej 45. roku życia. Świadczenia realizowane będą w Poradni Urologicznej przez dr n. med. Marka Chuchlę, specjalistę urologa. Każdy pacjent w ramach wizyty będzie miał wykonane: badanie laboratoryjne (PSA) wraz z analizą wyników, badanie USG układu moczowego i jego ocenę a także konsultację specjalistyczną przez lekarza urologa i wydanie zaleceń do dalszego postępowania w przypadku wykrycia podejrzanych zmian. Rejestracja pacjentów do programu odbywać się będzie w trybie „bez skierowania" i rozpocznie się w środę, 29 stycznia w Centralnej Rejestracji-w holu szpitala. Pacjent musi mieć przy sobie dowód tożsamości potwierdzający zameldowanie na terenie powiatu głogowskiego. Rejestracja do programu wyłącznie osobiście. Pacjent otrzyma wówczas skierowanie na badanie laboratoryjne z terminem i godziną wizyty. Pobranie krwi na badania laboratoryjne odbywać się będą Poradni Urologicznej, przy ul. Kościuszki 15 (parter, obok Centralnej Rejestracji w budynku głównym szpitala) w godz.8-11. Pacjent na badanie krwi powinien zgłosić się na czczo. Fundacja KGHM Polska Miedź przekazała na ten projekt darowiznę w wysokości 70 tys. zł, a powiat głogowski dołożył 35 tys. zł.

USG piersi

Drugi program skierowany jest do kobiet. Badania USG piersi będą wykonywane przez lek. Małgorzatę Sierpowską, specjalistę radiologa.

Każda pacjentka w ramach wizyty będzie miała wykonane badanie USG piersi wraz z opisem i konsultacją lekarza specjalisty radiologa, zalecenia w przypadku wykrycia niepokojących zmian. Programem objętych zostanie 350 kobiet. Rejestracja, podobnie jak w przypadku mężczyzn, odbywać się będzie bez skierowań i rusza w czwartek, 30 stycznia w Centralnej Rejestracji - w holu szpitala.

Przy rejestracji do Programu, Pacjentka zobowiązana będzie do okazania się dowodem tożsamości, potwierdzającym zameldowanie na terenie powiatu głogowskiego. Rejestracja do programu odbywać się będzie wyłącznie osobiście.

Przy rejestracji pacjentka otrzyma skierowanie na badanie USG, z wyznaczoną datą badania. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie kobiet, rejestracja na badania podzielona będzie na kilka etapów: a) 30 stycznia – 140 miejsc na badania w styczniu, lutym i marcu. O kolejnych terminach rejestracji ma informować szpital na stronie: www.szpital.glogow.pl.

Badanie również finansuje Fundacja KGHM Polska Miedź (50 tys. z). Wkład powiatu to 2,5 tys. zł.