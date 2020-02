Powiat głogowski: Będą dodatkowe zajęcia dla zdolnych uczniów z głogowskich szkół

Powiat głogowski po raz pierwszy organizuje międzyszkolne zajęcia dodatkowe dla zdolnych uczniów. Ich tematyka jest różnorodna. Odbędą się zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego oraz łaciny.

– Uczniowie będą zgłębiać nauki społeczne, matematykę, chemię, biologię oraz geografię. Warsztat psychologiczny, zajęcia literacko-poetyckie, informatyka, czyli bardzo szerokie spectrum, a każdy uczeń znajdzie coś dla siebie – informuje starosta głogowski Jarosław Dudkowiak

Rekrutacja w większości szkół rozpocznie się na początku marca 2020 roku – predyspozycje uczniów będą badane rozmową kwalifikacyjną, testem umiejętności, kwalifikacyjnym czy próbką twórczości literackiej – w zależności od specyfiki przedmiotu.

Zajęcia odbywać się będą w szkołach prowadzonych przez powiat głogowski. W praktyce oznacza to, iż uczniowie zainteresowani zajęciami dodatkowymi w szkole innej niż macierzysta, mogą z nich skorzystać. Zajęcia potrwają łącznie około 15. tygodni, czas trwania każdego to 90. minut, odbywać się będą raz w tygodniu. Grupy będą liczyć od 10 do 15 osób, w zależności od specyfiki przedmiotu.