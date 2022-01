Poszkodowani w pożarze domu w Łagoszowie Wielkim ostrzegają przed wpłatami na zbiórkę pieniędzy. - Nikt nas o to nie pytał! - mówią

W poniedziałkowym, 17 stycznia pożarze w Łagoszowie Wielkim, ogień zniszczył połowę dachu na mieszkalnym budynku. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a mieszkańcy domu, ojciec z synem, przenieśli się do drugiej części budynku. Straty, choć zapewne spore, jeszcze nie są oszacowane. Co ważne, dom był ubezpieczony.

Jeszcze tego samego dnia na portalu zrzutka.pl pojawił się apel o wpłacanie pieniędzy na rzecz pogorzelców. Jak wynika z opisu, założyła go kobieta, a kwotę docelową ustaliła na 200 tysięcy złotych.

Rodzina poszkodowanych jest tym oburzona i boi się, że to oszustwo.

- Nikt się z nami nie kontaktował, nikt nie ustalał, a dowiedzieliśmy się o tym przez przypadek. Nie wiemy, kto ogłosił te zbiórki i co zrobi z pieniędzmi, które ludzie tam wpłacą – mówi Edyta Stojke z Radwanic, córka właściciela domu. – To według mnie naciąganie i żerowanie na cudzym nieszczęściu. Z tego co wiem, to pieniądze idą na prywatne konto, nikt nad tym nie ma kontroli.