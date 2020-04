Poseł z Głogowa Wojciech Zubowski (PiS) jest za wprowadzeniem powszechnego głosowania korespondencyjnego

O sytuacji przedwyborczej i nastrojach w kraju rozmawialiśmy z posłem Wojciechem Zubowskim w poniedziałek, 30 marca, jeszcze przed złożeniem projektu ustawy wprowadzającej powszechne głosowanie korespondencyjne. Poseł z Głogowa potwierdził dziś, że jest w grupie parlamentarzystów, którzy podpisali się pod tym projektem.

W poniedziałkowej rozmowie pytaliśmy posła z Głogowa Wojciecha Zubowskiego o obawy dotyczące zbliżających się wyborów prezydenckich. Przypomnijmy, że według kalendarza wyborczego, mają się one odbyć 10 maja.

- Jeszcze nie tak dawno, bo jakieś dwa tygodnie temu kandydatka opozycji, pani Małgorzata Kidawa – Błońska przekonywała, że nie ma absolutnie żadnych powodów, by przekładać wybory i powinno do nich dojść jak najszybciej. Jak się okazuje, w ciągu kilkunastu dni potrafi się zmienić narracja o 180 stopni. W jej przypadku zawieszenie kampanii nie dziwi, bo może tylko spowodować procentowy wzrost poparcia. Kampania tej kandydatki to seria niefortunnych wpadek. Co do kwestii związanej z wyborami, to uważam, że zostało jeszcze do nich trochę czasu, tak samo jak na podejmowanie decyzji. Wszyscy czekamy na to, jak będzie wyglądał przebieg epidemii w Polsce. Wprowadzenie stanu wyjątkowego, który miałby skutkować przełożeniem wyborów? Zawsze można to zrobić. Na razie, do 10 kwietnia, zgodnie z kalendarzem wyborczym, powinni być pozgłaszani członkowie komisji wyborczych. Apeluję, aby nie ulegać panice, a także aby nie powielać wielu nieprawdziwych informacji zalewających choćby media. Jeżeli będzie potrzeba przełożenia wyborów, to tak się stanie – zapewnia poseł.