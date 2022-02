Poseł Piotr Borys apelował z Głogowa do prezydenta RP o weto dla „lex Czarnek"

Opozycja domaga się od prezydenta Andrzeja Dudy zawetowania ustawy „Lex Czarnek". Głogów jest jednym z miast, które z apelem w tej sprawie odwiedza poseł Piotr Borys. Wczoraj, 15 lutego, zrobił to na rynku przed ratuszem.

- Apelujemy nie tylko z Głogowa, ale z innych miast w Polsce do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie złych przepisów „lex Czarnek”, które niszczą niezależność polskiej szkoły – powiedział parlamentarzysta z Lubina.

Dodał też, że kontrole poselskie przeprowadzone w Dolnośląskim Kuratorium Oświaty pokazały, iż problem skarg rodziców na edukację realizowaną przez organizacje pozarządowe nie istnieje. - W ciągu 5 lat wpłynęło pięć takich informacji, które nie mają w żaden sposób charakteru skargi, dotyczące procedur wynikających właśnie z konsultacją z radą pedagogiczną, rodzicami, na które tylko w jednym przypadku zakończyło się to sugestiami ze strony kuratora. Można powiedzieć, że to jeden przypadek w ciągu pięciu lat na 2,5 tysiąca placówek na Dolnym Śląsku – powiedział Piotr Borys dodając, że podobnie jest w całym kraju. - To jest nic innego, jak próba wyrzucania organizacji pozarządowych ze szkół.