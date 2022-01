Ponad 40 interwencji strażaków z Głogowa. Orkan Nadia narobił strat, ale wszyscy są cali

Przechodzący nad Polską w ostatni weekend orkan Nadia był jednym z silniejszą wichur ostatnich lat. W naszym regionie wiatr dochodził do 110 km/h i niósł ze sobą ogromne niebezpieczeństwo. W Głogowie i okolicznych miejscowościach wiatr łamał drzewa, uszkadzał dachy a nawet porywał blaszane garaże.

W samym tylko powiecie głogowskim strażacy aż 40 razy wyjeżdżali do zdarzeń związanych z silnym wiatrem. Przez cały dzień z żywiołem walczyli zarówno strażacy z PSP jak i niemal wszystkich OSP powiatu.

– Od soboty do niedzieli odnotowaliśmy 44 zdarzenia, z czego 40 miało wziątek z sytuacją pogodową. Wyjeżdżaliśmy w sumie do 20 połamanych drzew, a 10 razy do zerwanego opierzenia dachu – mówi Tomasz Michalski, rzecznik prasowy głogowskiej straży.