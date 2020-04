Polkowicki wiatrak coraz ładniejszy. Kiedy zostanie otwarty dla gości?

Ku końcowi ma się wielka przebudowa najbardziej charakterystycznego zabytku Polkowic. Holenderski wiatrak, wizytówka i duma miasta, od półtora roku jest misternie i ze znawstwem przywracany do życia po blisko 80 latach systematycznej dewastacji.

Na jesieni 2018 r. do jego renowacji przystąpiło wyłonione w przetargu konsorcjum firm, które mają na swoim koncie najbardziej wymagające i efektowne renowacje zabytków w Polsce. W przypadku polkowickiego Holendra w grę wchodziło także wyposażenie w nowoczesny sprzęt audiowizualny. Budynek ma bowiem po zakończeniu wszystkich prac służyć m. in. edukacji historyczno-regionalnej mieszkańców gminy Polkowice oraz turystów odwiedzających nasz region.

Dlatego wewnątrz znajdą się m. in. stanowiska z ekranami dotykowymi, wirtualne wyobrażenia postaci i budynków czy elektroniczne gry planszowe opowiadające dzieje Polkowic. Osią, łączącą te atrakcje i tematem wiodącym instalacji multimedialnych we wnętrzu zabytkowego wiatraka, jest etos górniczej pracy i elementy przypominające miedź.

O tym, na jakim etapie są wszystkie prace w wiatraku, opowiada Przemysław Mazur, kierownik w jednej z firm, które pracują nad nowym wizerunkiem naszego Holendra.

– Obecnie montujemy zabudowy stanowisk multimedialnych. Reszta – Obecnie montujemy zabudowy stanowisk multimedialnych. Reszta – poza malowaniem wnętrza, które zaczniemy w maju – jest na poziomie ok. 60-70 procent wykonania – mówi wykonawca. Jak dodaje, remont i wyposażenie tak niezwykłego budynku było nie lada wyzwaniem.

– Sama geometria budynku stawiała przed nami bardzo wysokie wymagania pod względem jego wyposażenia. Z reguły wystawy multimedialne robi się w budynkach budowanych specjalnie na ten cel. Tutaj musieliśmy wszystko aranżować sami – tłumaczy przedstawiciel wykonawcy. Mimo tak dużego wyzwania, udało się wykonawcy wypełnić przestrzeń w bardzo atrakcyjny sposób.

– Wewnątrz znajdą się m. in. dwa hologramy przedstawiające postaci górników oraz wiatraki, które na przestrzeni wieków pracowały w Polkowicach. Będą także stanowiska interaktywne dla dzieci, z quizem i grą historyczną, a oprócz tego miejsca z monitorami dotykowymi. A na najwyższej kondygnacji przeszklony punkt widokowy ze wspaniałą panoramą całych Polkowic – wylicza Przemysław Mazur.