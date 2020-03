Polkowicka Firma CCC: Rządowy pakiet osłonowy jest iluzoryczny!

Rząd obiecał przygotowanie specjalnego pakietu ochronnego dla pracodawców, którzy z powodu koronawirusa muszą walczyć o przetrwanie. Nad projektem wsparcia pracowników i pracodawców pracuje resort rozwoju.

Ale sam projekt wzbudza już wiele kontrowersji zarówno mniejszych, jak i dużych firm.

Stanowisko adresowane do Ministra Rozwoju podpisał prezes zarządu CCC Marcin Czyczerski. Przypomniał w nim, że firma zatrudnia 10 tysięcy osób, a jako GK CCC w roku 2019 firma zapłaciła ponad 470 mln złotych z tytułu zobowiązań publicznoprawnych.

W piśmie czytamy:

Projekt specustawy z dnia 21 marca 2020 r. w zakresie wsparcia finansowego dużych przedsiębiorców (zatrudniających powyżej 250 pracowników, a czasami tysiące) ma w zasadzie iluzoryczny charakter.

Dlaczego?

Ustawa przewiduje dwa rodzaje wsparcia:

1) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem do wysokości 50% ich wynagrodzenia;

2) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, którym zmniejszono etat o nie więcej niż 20% do wysokości 50% tego wynagrodzenia jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Oba rodzaje wsparcia stanowią pomoc de minimis. Pomoc de minimis podlega limitowaniu do 200 tysięcy Euro na okres trzech lat.

Jeśli więc przedsiębiorca korzystał z pomocy de minimis w ostatnim czasie (np. w ramach zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z nową inwestycją) może okazać się, że pomoc mu w ogóle nie przysługuje.

Niezależnie od tego, zakładając dofinansowanie na jednego pracownika w wysokości około 2 tysiąca złotych, w dużym przedsiębiorstwie limitu starczy na dofinansowanie dla około 400 pracowników i tylko na 1 miesiąc – oczywiście przy założeniu, że pracodawcy jakikolwiek limit przysługuje. Pozostałe setki miejsc pracy pozostaną niedofinansowane.

Grupa CCC zatrudnia w Polsce prawie 10 000 osób. Wsparcie proponowane przez Państwo należy zatem traktować co najwyżej jako kroplę w morzu potrzeb związanych z pandemią, a także decyzją o zamknięciu centrów handlowych – słuszną w tej bezprecedensowej sytuacji, ale jednak odgórną i w żaden sposób niezależną od firm prowadzących sprzedaż detaliczną. .

Dodatkowo, zgodnie z ustawą, wsparcie nie przysługuje wszystkim, gdyż wprost wskazano, że udzielane jest na wniosek, a decydująca jest kolejność złożonych wniosków. Zgodnie z projektem ustawy pomoc udzielana jest do wyczerpania środków – limit środków nie został jednak wprost wskazany w ustawie.