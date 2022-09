Polkowice z Sieroszowicami połączy rowerowa ścieżka. Będzie to kolejna część Miedziowego Szlaku Rowerowego

Miedziowy Szlak Rowerowy - ok. 300 km ścieżek

Trwa budowa połączenia rowerowego z Polkowic do Grębocic, a już wkrótce do tej inwestycji dołączy kolejna. Władze powiatu polkowickiego podpisały umowę na budowę ścieżki rowerowej z Polkowic do Sieroszowic w gminie Radwanice.

Inwestycję zaplanowano w ramach Miedziowego Szlaku Rowerowego, który w efekcie połączy kilka powiatów na terenie Zagłębia Miedziowego. To infrastruktura, której od lat brakowało w regionie. Liderem całego przedsięwzięcia jest powiat polkowicki.