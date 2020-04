Polkowice: Przez weekend aż 26 przypadków naruszeń zakazów związanych ze stanem epidemii

Począwszy od 1 kwietnia 2020 roku osoby przemieszczające się po ulicach i drogach powiatu polkowickiego muszą m.in. zachowywać od siebie bezpieczny odstęp wynoszący co najmniej 2 metry, a osoby poniżej 18 roku życia mogą wychodzić z domu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Robiąc zakupy w sklepie należy przestrzegać zasady, że czas pomiędzy godziną 10 a 12 przeznaczony jest wyłącznie dla seniorów powyżej 65 roku życia. Istotne jest również to, że zamknięto parki i skwery. Funkcjonariusze stoją na straży respektowania wprowadzonych ograniczeń i nie rzadko spotykają się ze skrajnie nieodpowiedzialnymi postawami mieszkańców powiatu polkowickiego.

Polkowiccy policjanci nieustannie podejmują interwencje mające na celu zdyscyplinowanie mieszkańców do przestrzegania niedawno wprowadzonych regulacji. Niestety, pomimo ciągłych apeli ze strony policji i innych służb państwowych, miniony weekend przyniósł 26 przypadków naruszeń prawa w tym zakresie. Funkcjonariusze podczas kontroli sprawdzają cel wyjścia bądź wyjazdu z domu oraz to czy piesi stosują się do nowych restrykcji. Pamiętaj! Walczymy o nasze wspólne bezpieczeństwo i Ty możesz mieć na nie znaczący wpływ.

Większość z nas stara się ograniczać do minimum opuszczanie swoich domostw, natomiast policjanci codziennie wyjeżdżają do służby, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu polkowickiego. Niestety jak pokazuje statystyka z minionego weekendu, liczne apele o pozostanie w domach nie trafiły do wszystkich. Na drodze policjantów zdarzyły się osoby, które za nic miały obecnie panującą sytuację.

W ciągu ostatnich dwóch dni policjanci podjęli czynności służbowe wobec 26 osób, które w różnych okolicznościach w sposób rażący naruszyły obowiązujące normy prawne związane z wprowadzonym stanem epidemii. W 25 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe, a w jednym skierowano wniosek o ukaranie do sądu.

Ukarano osoby, które łamały zakaz gromadzenia się a także nie zachowały odległości między sobą w trakcie poruszania się.