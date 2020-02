Polkowice: Policja zatrzymała nielegalny transport niebezpiecznych odpadów

Na terenie Polkowic funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na podstawie zgromadzonych informacji namierzyli samochód dostawczy, którym jak się później okazało wielokrotnie przewożono odpady, również te niebezpieczne. Kiedy tylko samochód zjechał z drogi i dojechał do miejsca w którym składowano odpady, policjanci rozpoczęli działania i zatrzymano trzech mężczyzn znajdujących się w samochodzie.

Funkcjonariusze, w trakcie przeprowadzonych czynności szybko ustalili, że odpady były przewożone kompletnie do tego nieprzystosowanym pojazdem, a miejsce, w którym były składowane nie zapewniało bezpiecznego sposobu ich magazynowania. Okazało się również, że firma wykonująca usługę nie posiadała decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i składowania odpadów niebezpiecznych.

Policjanci ustalili również, kto stoi za organizacją nielegalnego przewozu i składowania odpadów. To 54-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego, który został zatrzymany jeszcze tego samego dnia i po pobycie w policyjnej celi usłyszał zarzut przewożenia i składowania odpadów w sposób mogący zagrozić życiu, zdrowiu człowieka lub zagrażać środowisku. Przestępstwo to jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.