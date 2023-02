Polkowice nie mają szpitala, ale będą mieć własny tomograf

– Zdrowie polkowiczan jest dla mnie priorytetem, dlatego doposażymy Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych w tomograf komputerowy. Obecnie jest to urządzenie niezbędne do wykonywania podstawowych badań, i w takiej przychodni jak polkowicka powinno funkcjonować już od dawna. Ale zakup tomografu to nie koniec doposażania PCUZ. Wkrótce kolejne zakupy sprzętu sprawią, że stworzymy w Polkowicach najnowocześniejszą przychodnię zdrowia w regionie – zapewnia Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.