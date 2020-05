Polkowice: Na placu Wolności posadzono cztery jubileuszowe dęby na 30-lecie odrodzenia samorządu

– Polkowice się zmieniają i jest to naprawdę piękna miejscowość. Widać, że pieniądze wydawane na inwestycje są bardzo przemyślane– mówi marszałek Przybylski. – Od momentu kiedy powstały samorządy widać ogromne przyśpieszenie cywilizacyjne na całym Dolnym Śląsku– zaznacza.

Dęby oznaczają siłę, są utożsamiane z potęgą, a uważam że samorządy zasłużyły na takie miano. To jest sztafeta przede wszystkim pokoleń samorządowców. Pozwolę sobie wspomnieć tu swoich poprzedników – burmistrza Przemysława Walczaka, Henryka Krawczyszyna, Emiliana Stańczyszyna, Stanisławę Bocian i Wiesława Wabika – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – W tej sztafecie staramy się razem z mieszkańcami budować lokalną wspólnotę. Gmina Polkowice jest szczególnym przykładem tego jak samorządność wpłynęła na rozwój gospodarczy, społeczny i administracyjny – podkreśla.

Samorządność odrodziła się wraz z pierwszymi wolnymi wyborami do rad gmin, 27 maja 1990 r., przyniosły one Polkowicom samodzielność w decyzjach dotyczących rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego.

– Samorząd to tak naprawdę mieszkańcy, dlatego uważam, że to była najlepsza reforma administracyjna jaka została wprowadzona w naszym kraju. Te dęby to też wyraz szacunku dla naszych mieszkańców – mówi Kamil Ciupak, starosta polkowicki.

Trzy ostatnie dekady w Polkowicach to ogromna praca samorządowców, ale również mieszkańców. O tym jak przez lata rozwijało się miasto pamiętają szczególnie rodowici polkowiczanie.

– Te 30 lat samorządu to był najbardziej owocny okres, który dokonał się w naszych lokalnych ojczyznach. Moja żona jest rodowitą polkowiczanką i mówi, że jeśli jest gdzieś piękniejsze miejsce, to niech sobie będzie i ja się z nią zgadzam – opowiada Roman Rozmysłowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Polkowicach.