Polkowice: Mieszkańcy Polkowic Dolnych mają nową ulicę

Mieszkańcy mogą korzystać z nowo wybudowanej ulicy Jaskrowej. Bezpieczna, szeroka droga z dwustronnymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi to zapowiedź tego, jak Polkowice Dolne będą wyglądać w najbliższej przyszłości.

Oddany właśnie do użytku 116-metrowy odcinek to pierwszy etap budowy ulicy Jaskrowej, która będzie łącznikiem pomiędzy ulicą Chocianowską a Aleją Jana Pawła II.

– Na tej drodze oprócz jezdni są również dwustronne chodniki i ścieżki dla rowerzystów. Mamy tu również PSZOK. Co istotne, jeszcze tej jesieni pojawią się tu nowe nasadzenia. Zaplanowanych jest jedenaście nowych drzew, które będą też dowodem na to, że inwestycje, które realizujemy w Polkowicach, są inwestycjami zielonym

i – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

– Ulica Jaskrowa poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Dolnych Polkowic. Rodziny będą mogły bezpiecznie przespacerować nie tylko ulicą Przemkowską, ale też spokojnie przejść do parku na naszym osiedlu – mówi Robert Drobina, radny Rady Miejskiej w Polkowicach.