Polkowice: Kradł towar ze sklepów i sprzedawał innym

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach w wyniku prowadzonych działań ustalili podejrzanego o kradzież w jednym z polkowickich marketów. Okazał się nim 37-letni lubinian, któremu funkcjonariusze udowodnili 3 czyny kradzieży, podczas których łupem sprawcy padły nie tylko artykuły spożywcze, ale również kosmetyki i narzędzia.

W chwili zatrzymania mężczyzna był całkowicie zaskoczony obecnością policjantów. Po przywiezieniu do polkowickiej komendy usłyszał on zarzut kradzieży przedmiotów o łącznej wartości blisko 1100 złotych. 37-latek na obecnym etapie postępowania przyznał się do stawianego mu zarzutu. Za przestępstwo kradzieży grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.