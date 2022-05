Policyjny pościg ulicami Przemkowa za motocyklistą z gminy Radwanice. 27-latek jechał bez prawka i pod wpływem narkotków

Na ulicy Rybnej w Przemkowie policyjny patrol złożony z funkcjonariuszy z Chocianowa i Przemkowa podjął kontrolę kierującego motocyklem marki Yamaha. Wyraźne sygnały dźwiękowe i świetlne radiowozu początkowo spowodowały, że wytypowany przez policjantów jednoślad zwolnił, jednak po chwili kierowca przyspieszał i za nic nie chciał się zatrzymać.

Funkcjonariusze natychmiast podjęli pościg, który zakończył się chwile później, bo już na ulicy Szkolnej, kiedy to kierowca stracił panowanie nad pojazdem i na łuku drogi zjechał drogi wprost w skarpę. Nie był to jednak koniec ucieczki, bowiem mężczyzna postanowił kontynuować ją pieszo. Funkcjonariusze nie odpuścili i po kilkudziesięciu metrach dogonili, a następnie obezwładnili uciekiniera, którym okazał się 27-letni mieszkaniec gminy Radwanice.

- Zatrzymany mężczyzna przyznał policjantom, że chciał uniknąć kontroli ponieważ nie ma prawa jazdy, a na dodatek kilka dni temu zażywał narkotyki - informuje Przemysław Rybikowski, oficer prasowy KPP Polkowice. - Okazało się, że to nie jedyne powody przez, które 27-latek chciał uniknąć rozmowy z policjantami. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy motocykliście dziewięć porcji handlowych amfetaminy, a w jego miejscu zamieszkania śladowe ilości metamfetaminy i blisko 30 działek marihuany.

Na obecnym etapie prowadzonego postępowania zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz posiadania narkotyków, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto jeśli podejrzenia policjantów związane z kierowaniem pojazdem pod wpływem narkotyków potwierdzą się, to po analizie wyników badania krwi zatrzymanego, będzie to kolejny zarzut, który mieszkaniec gminy Radwanice będzie musiał dopisać do swojej listy.