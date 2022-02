Policyjny pościg ulicami Głogowa! Daewoo uderzyło w radiowóz. Zdjęcia

Sceny jak z filmu rozegrały się dziś (2 lutego) na ulicach Głogowa. Samochód marki Daweeo Lanos, nie zatrzymał się do kontroli drogowej, więc policja ruszyła w pościg. Wszystko zaczęło się na ulicy Akacjowej. Gdy uciekające daewoo wjechało na Rudnowską, wówczas na ulicy Piastowskiej policjanci ustawili blokadę z radiowozu.

- Kierujący wpadł w poślizg i uderzył w auto funkcjonariuszy - informuje - Zarówno daewoo jak i radiowóz zostały uszkodzone.

Okazało się, że kierowca nie zatrzymał się do kontroli bo był poszukiwany do odbycia kary więzienia za kradzież z włamaniem.

Na ulicy Piastowskiej, od ronda Orląt Lwowskich w kierunku Wałów Chrobrego droga jest nieprzejezdna.