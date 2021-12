Policyjne patrole z Głogowa i Polkowic pełnią służbę przy granicy z Białorusią

Bezpieczeństwo na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej strzeżone jest przez wiele sił mundurowych. Wśród nich są policjanci z powiatu polkowickiego, którzy od kilku dni przebywają na Podlasiu.

Dwa patrole złożone z dwóch policjantów ruchu drogowego komend w Głogowie i Polkowicach pełnią służbę w okolicy granicy z Białorusią. Do zadań policjantów należy zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych przy samej granicy, dbając o to, by nielegalni migranci nie przedostali się do Polski.