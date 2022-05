Policyjna łódź zwodowana. Głogowscy funkcjonariusze mają do patrolowania 50 km Odry

Zbliżający się wielkimi krokami początek sezonu żeglarskiego na wodzie nakłada na funkcjonariuszy dodatkowe obowiązki. Tak jak w latach ubiegłych, tak i tym razem policyjny patrol wypłynie, aby zapewnić bezpieczeństwo nad wodą.

- Początek maja to jak co roku również początek sezonu żeglarskiego. Szlaki wodne to nic innego jak drogi, które od tych gruntowych wyróżnia nawierzchnia. Tak jak kierowców, tak i żeglarzy obowiązują przepisy i zasady bezpieczeństwa, których przestrzegania będą pilnować głogowscy policjanci - informuje st. asp. Łukasz Szuwikowski, oficer prasowy KPP.

Dlatego na 50 kilometrowym odcinku Odry, od Kotowic w gminie Pęcław do okolic HM Głogów, pojawił się już wodny patrol policyjny. Podczas służby na wodzie przeszkoleni funkcjonariusze zadbają o bezpieczeństwo nie tylko żeglarzy, ale także tych, którzy zdecydują spędzić wolne chwilę nad brzegiem.

Korzystający ze sprzętu wodnego może spodziewać się policyjnych kontroli, w czasie których funkcjonariusze będą sprawdzali uprawnienia do kierowania jednostkami pływającymi oraz stan trzeźwości kierujących.