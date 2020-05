Policjant ze Szlichtyngowej po służbie ruszył na ratunek mężczyźnie, który chciał popełnić samobójstwo

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowe popołudnie (18 maja). Dzielnicowy ze Szlichtyngowej odebrał po służbie telefon od roztrzęsionej kobiety, której syn chciał popełnić samobójstwo.

– Młodszy aspirant Marek Łaszczyński postanowił skontaktować się z mężczyzną, którego znał osobiście. W trakcie pełnej kilkuminutowej rozmowy starał się go odwieźć od zamiaru targnięcia się na własne życie. W międzyczasie nie zastanawiając się ani minuty dłużej starał się dotrzeć do wskazanego w rozmowie miejsca, w którym znajduje się desperat – mówi kom. Maja Piwowarska, rzecznik prasowy KPP we Wschowie.