Policjanci z Nowej Soli zatrzymali busa z imigrantami. Kierował nim ukraiński „kurier"

Policjanci z Nowej Soli zatrzymali busa z imigrantami

Do zatrzymania doszło w nocy 15 grudnia tuż przed godziną 1. Nowosolscy policjanci podczas patrolu skontrolowali samochód osobowy marki Volkswagen. Autem tym podróżowało łącznie ośmiu mężczyzn. W wyniku podjętych czynności ustalono, że sześciu z nich to obywatele Iraku, a jeden zaś obywatel Egiptu, którzy prawdopodobnie nielegalnie przebywają na terenie Polski i zmierzają w kierunku Niemiec. Mężczyźni są w wieku od 23-27 lat. Przewożący ich obywatel Ukrainy został zatrzymany do wyjaśnienia, postawiono mu zarzut z art. 264 § 3 kodeksu karnego, za co grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

- Policjanci powiadomili Straż Graniczną, której to imigranci zostaną przekazani do dalszych czynności - informuje sierżant sztabowy Katarzyna Synowiecka z Lubuskiej Policji.

Policjanci i strażnicy graniczni zwracają się z prośbą do wszystkich mieszkańców o przekazywanie informacji związanych z próbami przewozu imigrantów lub podejrzanymi osobami.