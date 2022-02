Policja z Głogowa szuka przewodników psów. Poznajcie policyjną Negrę

Policjanci z Głogowa poszukują nowych funkcjonariuszy. Wśród potrzebnych, są też przewodnicy psów służbowych.

– Psy policyjne są to zwierzęta, specjalnie przygotowywane do wykonywania zadań takich jak tropienie, służba patrolowa, poszukiwanie śladów narkotyków, materiałów wybuchowych czy ludzi w miejscu katastrof. Niektóre z nich są wykorzystywane w poszukiwaniu zwłok. Każdy pies policyjny ma swoją konkretną specjalność i nie jest wykorzystywany do innych celów – mówi Emilia Reguła z KPP Głogów.