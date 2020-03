Policja wyjaśnia śmierć 24-latka. Uderzył motocyklem w skrzynki pocztowe

24-letni kierowca motocykla stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w skrzynki pocztowe stojące w centrum miejscowości. Na miejsce wezwano zespół pogotowia, który reanimował młodego mężczyznę. Mimo starań ratowników 24-latek zmarł w drodze do szpitala.

Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, mężczyzna prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków jazdy, co zakończyło się utratą panowania nad pojazdem. Jechał motocyklem crossowym, który nie był oświetlony. W dodatku nie miał uprawnień do kierowania takim pojazdem.

Dokładne przyczyny tragedii wyjaśni policyjne postępowanie. Kierowca motocykla był mieszkańcem gminy Żukowice.