Policja szuka tego mężczyzny w sprawie kradzieży. Czy ktoś go rozpoznaje?

Mundurowi z komendy we Wschowie prowadzą poszukiwania sprawcy kradzieży w jednej z tamtejszych drogerii. Doszło do niej w połowie kwietnia, a dokładnie 15.04 o godz. 17.25 przy ul. Moniuszki. Wtedy to mężczyzna ze zdjęcia opuścił sklep, nie płacąc za wynoszone ze sobą produkty kosmetyczne.

Możliwe, że mężczyzna nie pochodzi z samej Wschowy. Do tej pory nie udało się go rozpoznać, stąd też decyzja o opublikowaniu wizerunku mężczyzny.