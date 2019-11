Do kradzieży doszło w styczniu 2019 roku w Nielubi. Sprawcy włamali się do garażu,z którego ukradli quada o 31 tys. zł. O przestępstwo to podejrzewane są osoby, których wizerunki widoczne są na załączonym materiale.

Osoby, które posiadają wiedzę na temat okoliczności zdarzenia lub rozpoznają sprawców, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Głogowie osobiście lub telefonicznie; 76 7277 260 oraz 76 7277 271 lub numer 76 7277 200 czynny całodobowo.

