Pojechali z Głogowa autokarami na wiec Zjednoczonej Prawicy do Bogatyni. Wrażeniami z wyjazdu podzielił się poseł Wojciech Zubowski

24 czerwca radni, działacze i sympatycy Zjednoczonej Prawicy z powiatu głogowskiego, ale i z całego Zagłębia Miedziowego pojechali do Bogatyni na wiec pod hasłem „Z miłości do Polski” z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Wrażeniami w wyjazdu podzielił się Wojciech Zubowski, głogowski poseł PiS, który był jednym z uczestników.

- Pojechaliśmy, by rozmawiać o ważnych sprawach, ważnych dla Polaków i o stawce zbliżających się wyborów. Miejsce, które zostało wybrane, czyli Bogatynia nie było przypadkowe. Chcieliśmy z jednej strony zaakcentować to, że dla nas znaczenie ma niezależność Polski pod kątem energetycznym. A przypomnijmy, że choć Bogatynia nie jest dużym punktem na mapie to miejsce, gdzie produkowanych jest siedem procent energii elektrycznej zużywanej w Polsce – mówi poseł podkreślając przy tym, że jeden z unijnych organów zaleca wyłączenie eksploatacji tej ważnej dla kraju kopali. - My na coś takiego nie chcemy się zgodzić. Nie tylko ze względu na to, że to godzenie w naszą niezależność energetyczną, ale również między innymi dlatego, że gdyby się okazało, że konieczne byłoby poniesienie z tego względu kar, to i tak będą one wielokrotnie mniejsze niż ewentualne straty dla naszej gospodarki. Turów kopalnia i elektrownia to także około 60 tysięcy miejsc pracy, a więc pracodawca, którego wielkość możemy porównać do KGHM – informuje parlamentarzysta Zubowski podkreślając opinię lidera Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego, że Zjednoczona Prawica nie się uczestnictwa w Unii Europejskiej, ale chce takiej, która szanuje niezależność i możliwość samodzielnego decydowania w istotnych dla kraju sprawach.