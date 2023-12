Pogrzeb Gabriela Seweryna. Versace z Głogowa został pochowany w czerwonym futrze

Podczas mszy pogrzebowej, krótkie, ale przejmujące w swym przekazie kazanie powiedział proboszcz parafii w Krzepowie.

- To jest kazanie bez słodkości kochani. Bez czułego lizania. To jest nasze spotkanie w prawdzie w Bogiem, które nas czeka. Nigdy nie mamy prawa powiedzieć jako gorszyciele, którzy spowiadamy się, którzy szukamy Boga, wypowiedzieć sądu o drugim, który gorszy – mówił ks. Zbigniew Zdanowicz,. - Absolutnie nikt z nas nie ma tego prawa, nawet tak myśleć. Jeśli nikt się publicznie nie wyparł wiary, nie jest apostatą, heretykiem, ma prawo, jak ten złoczyńca z dzisiejszej ewangelii do miłosierdzia bożego.

A po chwili dodał:

- Byłem w tamtym roku na urodzinach wspaniałej osoby w mojej parafii, pani Barbary Seweryn. Jak to bywa na uroczystościach rodzinnych, ktoś robił zdjęcia. I Gabriel zareagował tak profesjonalnie, powiedział: Nie róbcie zdjęć, może to księdzu zaszkodzić, może nie odpowiadać – mówił proboszcz wspominając zmarłego. - Miał wrażliwość tego co się dziej, dlatego do tej wrażliwości chcemy się odwołać - nie robić szumu, tylko robić hałas u wrót Nieba za naszego brata Gabriela.