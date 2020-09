Pogoda tygodniowa dla Głogowa. Prognoza na 7 dni, od jutra (7.09) do niedzieli

Pogoda tygodniowa dla Głogowa pozwoli ci lepiej zaplanować nadchodzący tydzień. Nie czekaj, od razu sprawdź prognozę pogody na najbliższych 7 dni. Poniżej prezentujemy tygodniową prognozę pogody dla Głogowa, poczynając od jutra (7.09), aż do niedzieli, 13.09). To, co może ci się najbardziej spodobać w naszej tygodniowej prognozie pogody, to możliwość zobaczenia w jednym miejscu, jak dzień po dniu będzie zmieniać się temperatura, ilość opadów czy kierunek i prędkość wiatru. Dzięki temu lepiej rozplanujesz swoje zajęcia i przygotujesz odpowiednie ubrania.

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 18 do 20 °C, min. temp. 9 do 11 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Głogowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 7.09.2020: Temperatura w dzień: 19°C.

Temperatura w nocy: 10°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.6

Pogoda na tydzień w Głogowie: wtorek, 8.09 Spodziewana temperatura we wtorek w Głogowie to 22°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 14°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Głogowie we wtorek wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Głogowa, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 22 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 9°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie zachodnio-południowy.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Głogowie we wtorek:

przewaga chmur. Maks. temp. 21 do 23 °C, min. temp. 13 do 15 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Głogowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 8.09.2020: Temperatura w dzień: 22°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 22 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Pogoda na tydzień w Głogowie: środa, 9.09 W ciągu dnia w środę w Głogowie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 24°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 15°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Głogowie w środę wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Głogowa, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 16 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 15°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie zachodnio-południowy.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na środę wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Głogowie w środę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 23 do 25 °C, min. temp. 14 do 16 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Głogowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 9.09.2020: Temperatura w dzień: 24°C.

Temperatura w nocy: 15°C.

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.1

Pogoda na tydzień w Głogowie: czwartek, 10.09 W ciągu dnia w czwartek w Głogowie w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 18°C. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do 9°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w czwartek szansa na pojawienie się opadów w Głogowie będzie na poziomie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Głogowa, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 23 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 15°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie zachodnio-północny.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Głogowie w czwartek:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 17 do 19 °C, min. temp. 8 do 10 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Głogowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 10.09.2020: Temperatura w dzień: 18°C.

Temperatura w nocy: 9°C.

Wiatr: 23 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Pogoda na tydzień w Głogowie: piątek, 11.09 Spodziewana temperatura w piątek w Głogowie to 21°C. Z kolei w nocy z piątku na sobotę spodziewać się możemy temperatur rzędu 12°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Głogowie wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Głogowa, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 10°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowo-wschodni.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Głogowie w piątek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 20 do 22 °C, min. temp. 11 do 13 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Głogowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 11.09.2020: Temperatura w dzień: 21°C.

Temperatura w nocy: 12°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.3

Pogoda na tydzień w Głogowie: sobota, 12.09 Spodziewana temperatura w sobotę w Głogowie to 26°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 16°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w sobotę szansa na pojawienie się opadów w Głogowie będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Głogowa, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 12°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie południowo-wschodni.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Głogowie w sobotę:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 25 do 27 °C, min. temp. 15 do 17 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Głogowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 12.09.2020: Temperatura w dzień: 26°C.

Temperatura w nocy: 16°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Pogoda na tydzień w Głogowie: niedziela, 13.09 Za dnia w Głogowie słupki rtęci powinny pokazać 24°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 15°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w niedzielę szansa na pojawienie się opadów w Głogowie będzie na poziomie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Głogowa, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 18 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 17°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie południowo-zachodni.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Głogowie w niedzielę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 23 do 25 °C, min. temp. 14 do 16 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Głogowa Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 13.09.2020: Temperatura w dzień: 24°C.

Temperatura w nocy: 15°C.

Wiatr: 18 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.2

