Pogoda na Wielkanoc 2024 w Głogowie. Dlaczego Wielkanoc jest świętem ruchomym?

Co do koszyczka wielkanocnego?

Prezentujemy listę produktów, które wkłada się do koszyczka wielkanocnego wraz z ich znaczeniem. Sprawdź, czy o wszystkich pokarmach pamiętasz!

Odpowiadając na pytanie "dlaczego Wielkanoc jest świętem ruchomym?" należy zwrócić uwagę na to, że zgodnie z Ewangelią, ukrzyżowanie Chrystusa miało miejsce trzy dni przed żydowskim świętem Paschy. To święto obchodzone jest w pierwszą wiosenną pełnię księżyca, 14 dnia żydowskiego miesiąca nisan.

W 325 roku w Nicei na pierwszym soborze powszechnym Kościoła ustalono, że Wielkanoc powinna być obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Jak wiadomo w każdym kolejnym roku kalendarzowym data pełni księżyca jest odmienna. W tym celu, by wyznaczyć datę chrześcijańskiej Wielkanocy należało przełożyć datę 14 nisan z żydowskiego kalendarza księżycowo-słonecznego na kalendarz juliański, który był kalendarzem słonecznym.

To jednak nie koniec, ponieważ chrześcijański Zachód przyjął w XVI w. kalendarz gregoriański. Wtedy trzeba było zmienić wzór przeliczania kalendarza żydowskiego na chrześcijański. Warunek pozostał jednak niezmienny, by Wielkanoc obchodzona była w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca.

Pogoda na Wielkanoc od zawsze bywa kapryśna. Z racji tego, iż Wielkanoc to święto ruchome i raz obchodzone jest w marcu, a raz w kwietniu, dlatego też, tak bardzo odmienna pogoda bywa w to święto. Zdarzało się, że mieliśmy bardzo zimną i śnieżną Wielkanoc, a bywało też tak, że podczas tego święta była piękna i słoneczna wiosna.

Warunki pogodowe w Wielkanoc są zwykle dla nas niepewne, dlatego warto śledzić prognozę pogody, by nic Cię nie zaskoczyło. Sprawdź, jak przygotować się na nadchodzące święto.