Pogoda dla Głogowa na jutro. Sprawdź aktualną prognozę pogody na wtorek, 12.03

Prognoza pogody na jutro (wtorek, 12.03) w Głogowie

Prognozowana na jutro temperatura to 10°C w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast na jutrzejszą noc meteorolodzy przewidują ok. 6°C. Jutro prawdopodobieństwo wystąpienia opadów wynosi 55 %. Ma spaść ok. 1.8 mm deszczu. Przydatna może okazać się parasolka.

Według meteorologów, jutro (we wtorek, 12.03) w Głogowie może wiać z prędkością do 10 km/h.Tego wynikiem będzie odczuwalna temperatura, która wyniesie 7°C. Kierunek wiatru będzie południowy.

Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 1, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.