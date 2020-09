Pogoda dla Głogowa na jutro. Sprawdź aktualną prognozę pogody na środę, 09.09

Ostrzeżenie przed upałami na Dolnym Śląsku. Mogą zagrażać życiu. Prognoza pogody do czwartku

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW wydało dla Dolnego Śląska ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Obowiązuje od południa w poniedziałek do wieczora w środę. Temperatura w dzień wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza, w nocy od 18 do 20. Szczegółowa prognoza pogody na dziś...