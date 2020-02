Podziemia kościoła Bożego Ciała w Głogowie. Zazwyczaj są niedostępne. Zobacz je na ZDJĘCIACH

W ramach akcji Zima w Twierdzy weszliśmy dziś do podziemi kościoła Bożego Ciała w Głogowie. Niedostępne zazwyczaj miejsce budzi ciekawość. Przed wojną w podziemiach znajdowały się m.in. krypty, w których chowano jezuitów oraz znaczniejszych obywateli i dobroczyńców kościoła. Trumny ze szczątkami nie zachowały się jednak do naszych czasów. Zobaczcie galerię zdjęć z tego miejsca. Kliknij w zdjęcia, by przejść dalej.

