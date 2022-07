Pod gruzami w byłej cukrowni Głogów nikogo nie znaleziono. Akcja trwała do północy. Zdjęcia

Do katastrofy budowlanej doszło we wtorek, 12 lipca około godziny 20. Wszystko wskazuje na to, że doprowadzili do niej mężczyźni, którzy chwilę wcześniej z konstrukcji ogromnego pieca wycinali złom.

Miejsce katastrofy budowlanej na mapie

Świadkowie widzieli, jak po południu do cukrowni wchodziło troje ludzi, a gdy ściana się zawaliła, było tylko dwoje, dlatego służby rozpoczęły akcję poszukiwawczą. Tuż obok rumowiska znaleziono dwa rowery i lewarek.

Policja ustaliła jednak, że wszystkie trzy osoby zdążyły opuścić halę i stojąc z boku przyglądali się całej akcji.

Jednego z mężczyzn zabrano zakutego w kajdanki na komendę, bo okazało się, że był poszukiwany przez organy ścigania.

Mieszkańcy okolicznych domów w Nosocicach przyznają, że budynek cukrowni jest systematycznie rozbierany przez złomiarzy.