Pociągiem z Głogowa do Zakopanego. Składy mają jeździć w ferie i w wakacje

Prezes UTK przyznał Kolejom Dolnośląskim otwarty dostęp dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie krajowej Głogów – Zakopane. Przewoźnik chce jeździć w weekendy, w okresie ferii i wakacji – czytamy na stronie www.rynek-kolejowy.pl.

Dolnośląski przewoźnik planuje uruchamiać pociągi w czasie zimowych ferii na Dolnym Śląsku i w wakacje. Składy mają jeździć do zimowej stolicy Polski w soboty, a w niedziele wracać. Zgoda na takie kursy obejmuje okres od 2022 do 2025 roku.

Jak donosi portal, pociągi będą się zatrzymywać się na stacjach Głogów, Lubin, Legnica, Wrocław Główny, Opole Główne, Gliwice, Katowice, Kraków Główny, Chabówka, Nowy Targ i Zakopane. W sobotę odjazdy z Głogowa zaplanowano na 5 rano (6:30 z Wrocławia, 08:13 z Katowic, 09:05 z Krakowa), a przejazd do Zakopanego na 11:28. Pociąg powrotny ma ruszać w niedziele o godz. 16:02. W Krakowie ma być o 18:26, we Wrocławiu o 21:10 a w Głogowie o 22:31. To oznacza też pokonanie odcinka Opole - Wrocław w 45 minut, a Wrocław - Legnica w 38 minut.